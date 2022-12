Dans notre placard : les petits secrets de l'éponge

Dans notre placard cette semaine, un objet que vous avez sûrement en double, voire en triple à la maison. C'est la reine de la vaisselle et du ménage : l'éponge. Qu'y t-il dans cette mousse jaune et ce léger duvet vert . Quels sont les secrets de nos éponges ? Direction à Beauvais, dans l'Oise, dans l'usine leader du marché. Des éponges, on en fabrique ici depuis 90 ans et cela commence par le travail de cette matière première blanche. C'est de la pâte de bois, issue de l'eucalyptus et qui est fabriqué au Brésil, en Afrique du Sud ou au Portugal. Elle est travaillée pour être transformée en pâte de cellulose, qui va servir à la fabrication des éponges. Mélangé ensuite à de la soude, cela donne une pâte orange. Mais il manque encore les fameux trous, qui permettent à l'éponge d'absorber l'eau. C'est le rôle des cristaux de sel, jetés dans le mélange. Après cuisson, on obtient des blocs de mousses découpés en tranches. Pour pouvoir frotter avec l'éponge, la partie verte est faite de plastique et d'un composant plus surprenant : du sable. C'est ce qui donne le côté grattant. Après collage puis découpage, l'éponge prend enfin sa forme finale. L'usine en produit deux fois plus qu'il y a quinze ans, soit un million par jour. TF1 | Reportage V. Dépret, V. Gauquelin, L. Cloix