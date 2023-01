Dans notre placard : mange ta soupe !

La soupe est l'un des indispensables de l'hiver. Qui plus est, la soupe industrielle est si simple à préparer. On en trouve, pour tous les goûts et tous les budgets, partout dans les rayons des supermarchés. Vendues en brique ou en bouteille au rayon frais, vous les voyez souvent comme des produits bons pour votre santé. Mais sont-elles faites maison ? C'est difficile à vérifier car les industriels n'ont pas tendance à dévoiler leur recette aussi facilement. Mais une entreprise française a accepté de nous ouvrir les portes de sa cuisine. Ce jour-là, les salariés préparent la soupe à succès de la marque, à base de courgette. Y s'ajoutent ensuite tous les autres ingrédients : parmesans, noisettes torréfiées, fromages frais et sel de Guérande. Dans la recette, il n'y a pas d'additifs ni de conservateurs. Mais le flash pasteurisation fait la différence avec une soupe faite à la maison. Cette pasteurisation éclair est un procédé qui permet de conserver la soupe tout en préservant une grande partie des nutriments. Ce qui fait aussi la différence entre une soupe fraîche vendue cinq euros le litre et les soupes premiers prix deux fois moins chers. Elles utilisent la stérilisation, un autre procédé moins cher et qui élimine la majorité des nutriments. Que font-ils encore les industriels pour tirer davantage les prix vers le bas ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, S. Maloiseaux