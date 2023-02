Danse country : une passion française

La nuit, la commune de Plourivo, 2 300 habitants, a des airs de ville fantôme. Mais ouvrez l'œil, tendez l'oreille, il y a une ambiance survoltée dans la salle des fêtes. Chapeaux, ceinturons, santiags, c’est le Far West en Bretagne. Les Bottes En Folie 28, A Vos Santiags, ou les Black and White de Plougasnou, le pays compte plus de 2 000 associations de country. Chaque week-end de l’année, vous trouverez forcément un bal comme celui-ci près de chez vous. Sachez qu’au bal, on ne se demande, ni son métier, ni ses opinions politiques. Et pour être en forme jusqu’au bout de la nuit, un café pour pouvoir danser. Peu d’alcool est servi au bar, la danse et la bonne ambiance avant tout. Loin des grandes villes, la country cartonne. Le phénomène est arrivé chez nous il y a 30 ans, dans un lieu qu’on ne soupçonnait pas. Nous sommes en 1992, DisneyLand Paris vient d’être inauguré. Et parmi les nombreux bar-restaurants du parc, le Billy Bob’s était sur le thème du Far West. Aux sons des guitares, pour la première fois, les Français découvrent la danse en ligne. Le succès est tel, qu’en 1993 naît le tout premier club de country dans le pays. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Derre