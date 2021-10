Danser, c’est bon pour le cerveau !

Ils ont entre 20 et 72 ans et sont médecins, ingénieurs ou encore artistes. Chaque semaine, durant une heure, ils suivent un cours de danse classique. Une activité dont ils perçoivent les bienfaits et pas uniquement sur leurs physiques. Comment la pratique de la danse agit-elle sur le cerveau ? D'après une récente étude canadienne, tout partirait du cervelet. La partie du cerveau qui compte le plus grand nombre de neurones. Lorsqu'une personne danse, il se met à communiquer avec le système cognitif, le circuit moteur, le système émotionnel et le sensoriel. Le cerveau devient ainsi de plus en plus performant. L'apprentissage de nouvelle coordination entraîne la création de nouveaux réseaux neuronaux dans le cervelet. La danse est donc un bon moyen de stimuler le cerveau. Les élèves du Lycée Madeleine Michelis à Amiens le ressentent. Ils s'exercent jusqu'à 10 heures par semaine. Ils ont choisi cette matière en option ou en spécialité au baccalauréat. Chaque jour, ils s'appliquent à réaliser les consignes de leur enseignante. Un entraînement quotidien qui leur permet d'avoir une certaine harmonie. La suite dans la vidéo ci-dessus.