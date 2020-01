Dany Boon et Philippe Katerine nous parlent du film "Le Lion"

Le duo Philippe Katerine et Dany Boon est inédit au cinéma. Les deux comédiens incarnent respectivement un médecin et un fou dans "Le Lion". Un film qui sera dans nos salles sombres le 29 janvier 2020. Au sujet de leur collaboration pour ce film, Dany Boon nous explique qu'il s'agit de "la rencontre d'un Vendéen et d'un Ch'ti". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.