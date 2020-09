Dark kitchens : à quoi ressemblent ces nouveaux "restaurants" ?

La crise sanitaire a changé nos habitudes de consommation. Pour cause, la livraison de repas à domicile a littéralement explosé, plus 20% de croissance chaque année. Mais pour faire face à cette demande, certains restaurants n'ont pas pu pousser les murs de leur cuisine. Ils ont donc créé d'autres structures ailleurs, uniquement dédiées aux commandes sur Internet. Découvrez les coulisses de ces "cuisines fantômes" en banlieue parisienne.