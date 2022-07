Data center : combien consomment vos selfies et SMS ?

Ces mystérieux entrepôts, ultra sécurisés, ce sont des data centers. Derrière ces portes, sont stockées vos conversations personnelles, les vidéos que vous regardez en ligne, vos réseaux sociaux et vos emails. Petits par la taille, mais géants des data centers, les Pays-Bas en comptent 280 et leurs nombres ne cessent d'augmenter. Notre consommation de données augmente exponentiellement. À ce jour, ces centres consomment entre 1% et 3% de l'électricité mondiale. Selon certaines études, ce chiffre pourrait dépasser les 10% en 2030. Dans le Nord du pays, un nouveau projet de data center géant cristallise les tensions. Ce potentiel centre devrait consommer autant qu'une ville de 40 000 habitants, deux fois plus que la commune dans laquelle il doit être implanté. Le projet est pour le moment en suspens. Le gouvernement vient d'interdire jusqu'à la fin de l'année la construction de nouveaux data centers géants, le temps de voter une nouvelle loi afin de réguler le secteur. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy, I. Bornacin