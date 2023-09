Data centers : stratégiques et ultra-sécurisés

Quand vous regardez une série sur votre plateforme préférée, quand vous consultez votre banque à distance ou quand vous stockez vos photos en ligne, vous sollicitez sans le savoir des milliers de données. À chaque mouvement de doigts, à chaque clic, quelque part dans le monde un data center s’active. Nous avons pu visiter l'un d'entre eux. Un data center, c’est un entrepôt ultra-sécurisé qui stocke des données informatiques et qui fonctionne un peu comme hôtel. Les clients sont des géants du numérique, des banques, des services publics. Ils peuvent y louer des chambres privées avec grillage, et plus cher avec des chambres opaques murées jusqu’en haut. Pour y accéder, il y a un code connu seulement par le client. Nous entrons dans une colocation. Un placard entier se loue autour de 1 000 euros par mois aux entreprises. À l’intérieur, un espace de stockage soit équivalent à celui de 10 000 ordinateurs grand public. C’est la face cachée de notre monde numérique. Sans surprise, il demande de plus en plus de place surtout depuis l’explosion de l’intelligence artificielle. TF1 | Reportage T. Jarrion, V. Abellaneda, E. Coppo