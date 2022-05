Date de péremption, bientôt la fin ?

Il s'agit d'une petite révolution dans les rayons frais des supermarchés anglais. Sur les yaourts d'une marque très consommée, la mention "use by" , "périmé le", va laisser la place à "best befor", "meilleur avant". Dans ce cas, le consommateur devra juger par lui-même si le produit est encore frais après la date. Dans nos supermarchés, nous en sommes loin. Sur les emballages des yaourts, quel que soit le fabricant, la même inscription : "à consommer jusqu'au". Au-delà, ils ne garantissent plus le goût, ni la sécurité alimentaire du produit. Qui fixe cette date limite de consommation ? Comment est-elle déterminée ? Cela relève des fabricants eux-mêmes. Dans la ferme des Peupliers de Flipou, dans l'Eure, 15 millions de yaourts sont produits tous les ans. Et chaque année, des échantillons sont prélevés et analysés pour répondre à un cahier des charges très strict. "En gros, il faut qu'on valide à la fois les critères organoleptiques de goûts et la sécurité sanitaire. Pour que nous soyons certains que nos consommateurs peuvent manger en toute sécurité le produit", a expliqué son dirigeant Édouard Chedru. En moyenne, les fabricants fixent la date de péremption à 30 jours après la fabrication. Mais après ce délai, vingt-et-un jours supplémentaires peuvent être ajoutés sans danger, selon l'association soixante millions de consommateurs. À condition de bien respecter la chaîne du froid. Si cela est sans risque, pourquoi les industriels français ne font pas comme en Grande-Bretagne ? Pourquoi ne demanderaient-ils pas eux aussi à remplacer l'inscription "à consommer jusqu'au" par celle "à consommer de préférence avant le" pour limiter le gaspillage alimentaire ? "Si on allonge cette date de consommation, forcément, on risque d'avoir un surplus de stocks. Mais il faut savoir que le surplus de stock, de toute manière, est de loin plus onéreux que le gaspillage alimentaire", a estimé Selon Gaëlle Pantin, professeur de marketing - IAE Angers. Toutefois, attention aux produits laitiers qui contiennent plus de crème, leur conservation est très fragile. La date limite de consommation est donc à respecter strictement. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, E. Stern, L. D'Hallivilee