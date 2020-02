Dates de péremption : faut-il leur faire confiance ?

Il y a deux formules obligatoires sur les emballages. "À consommer jusqu'au" signifie qu'il ne faut pas dépasser la date pour la viande et les laitages par exemple. "À consommer de préférence avant le" s'applique surtout aux produits secs. Ils peuvent être consommés sans danger après la date. Mais la moitié des clients ne savent pas faire la différence et préfèrent jeter. Une incompréhension responsable de 20% du gaspillage alimentaire dans chaque foyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.