Dation : les Français héritent de neuf Picasso

L'œuvre sobrement baptisée "Tête d'homme" est le nouvel arrivant pour le musée Picasso à Paris. Le barbu aux couleurs acide a longtemps intrigué la petite fille du peintre Diana. Elle aura eu le temps de l'observer sous toutes ses coutures. Cette œuvre est la nouvelle propriété des Français. C'est une entrée en fanfare dans les collections nationales avec neuf autres œuvres qui couvrent 75 ans de création. Elles constituent un ensemble inestimable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce qui est donc inabordable pour le musée. Sauf à exploiter un excellent filon, le dispositif de la dation, mis en place à la fin des années 60 par André Malraux. Elle consiste à s'acquitter des droits de succession en des œuvres d'art, comme l'explique Emilia Philippot, commissaire de l'exposition "Nouveaux chefs d'œuvre - La dation Maya Ruiz-Picasso" On lui doit donc directement la création du musée, car en 1979, les héritiers Picasso choisissent ce mécanisme pour s'acquitter de leurs droits de succession. Alors, il faut d'urgence un nouveau lieu pour abriter la collection. Cet hôtel particulier du Marais est entièrement réhabilité. Il reçoit au total 225 tableaux, 159 sculptures, 1496 dessins, la plus importante collection Picasso au monde. Un trésor national aujourd'hui estimé à 30 milliards d'euros. Et que sa fille Maya, à l'aube de ses 87 ans, a choisi donc d'enrichir à nouveau. Une commission veille tout spécialement à convaincre les familles. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage F. Leenknegt, B. Lachat