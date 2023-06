Dauphins, phoques, bélugas : ces étonnants soldats de l'armée russe

Ce béluga est-il un espion russe ? En 2019, il est repéré par des pêcheurs dans les eaux stratégiques de la Norvège, équipé d’un harnais avec une inscription, “Saint-Pétersbourg”. Un emplacement est même prévu pour une petite caméra. L’animal est blessé, il est soigné par une ONG, débarrassé de son harnais et suivi partout où il va. Des pêcheurs le croisent et jouent avec lui. En Norvège, il devient une star. Mais le 17 mai, son soignant lance un appel : le béluga a disparu. Il a finalement refait surface en Suède, il y a quelques jours, très proche des côtes, Y a-t-il été entraîné ? Ce béluga, est-il un agent du Kremlin ? Aucune certitude. Mais les animaux marins sont utilisés depuis longtemps par les Russes, grâce à leurs facultés exceptionnelles. Avec leur sonar, les dauphins peuvent aussi repérer les plongeurs commandos. Dans la ville russe de Sébastopol, plusieurs dizaines d'entre eux gardent le port. En 2002, nous étions à Mourmansk dans un centre d'entraînement de phoques soldats, qui peuvent travailler jusqu’à 1 000 mètres de profondeur et rester cinquante minutes en immersion dans une eau glacée. Il faut plusieurs années de dressage pour transformer un animal sauvage en agent secret. Les drones sous-marins plus fiables pourront bientôt les remplacer. TF1 | Reportage G. Bertrand et L. Koceir