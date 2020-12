Dauphins échoués sur les plages : comment l'empêcher ?

Ils émerveillent les plaisanciers, et parfois, ils naviguent à leurs côtés. Les dauphins sont nombreux dans le golfe de Gascogne, mais malheureusement, ils le sont aussi sur les côtes françaises, sur le sable ou aux pieds des falaises. En cinq ans sur le littoral français, les échouages de cétacés ont triplé et pourraient atteindre le chiffre de 2 000 cette année. Un titre record, mais ce nombre est la face visible de l'iceberg, car les scientifiques estiment que pour un dauphin échoué, sept autres sont emportés au large ou coulent au fond de l'océan. En tout, près de 10 000 cétacés seraient morts cette année. Outre les morts naturels, les autopsies ont aussi mis en lumière une autre cause de mortalité, l'activité humaine. Des dauphins pris dans des engins de pêche, une prise accidentelle pour les pêcheurs, un massacre pour Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France. De leur côté, les pêcheurs font le maximum pour éviter les captures accidentelles, se défend Olivier Le Nezet, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Car la profession travaille sur des solutions avec des scientifiques. Depuis 10 ans, Éric Guygniec, responsable de l'armement Apak, équipe ses navires de pêche de Pinger. Des dispositifs à ultrasons qui font fuir les dauphins. Pour cet armateur, leur efficacité n'a cessé d'évoluer chaque année. En parallèle de Pinger, les chercheurs de l'Ifremer testent de nouvelles technologies pour réduire les prises accidentelles des pêcheurs, grâce à ce câble vert, l'animal peut enfin détecter le filet de pêche qu'ils ne voyaient pas auparavant. Dernière piste envisagée, de nombreux scientifiques ont recommandé de fermer la pêche dans le golfe de Gascogne pendant quelques semaines cet hiver. Mais la ministre de la Mer a refusé cette fermeture. Son ministère prendra des engagements en 2021 pour réduire les captures accidentelles de cétacés.