Dauphins : les secrets de leur langage

Ce matin-là, un groupe de plongeurs se prépare à vivre une expérience. Emmanuel a fait des rencontres avec les dauphins sa spécialité. Sa méthode est inspirée du comportement des cétacés, une forme de mimétisme. La clé de cette approche est simple, rester passif à leur contact. Après quelques secondes de patience, le spectacle commence. Les plongeurs restent immobiles comme hypnotisés. Ne jamais être intrusif, ne jamais les toucher, cette approche a fait ses preuves face à des animaux en confiance. La rencontre est inoubliable. Le respect, la bienveillance, les bases d'une activité touristique vertueuse et durable. Si grâce à l'observation, la communication gestuelle des dauphins commence à livrer ses secrets, concernant leur langage, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Pour tenter de lever le voile, à La Réunion, une équipe de scientifiques a mis au point un outil innovant. Son nom : le cétoscope. Sa mission : enregistrer simultanément les bruits et les images. Et cela va s'avérer d'une aide précieuse pour décrypter les sons produits par les dauphins, ce que les chercheurs appellent les vocalises. Après quelques minutes de navigation, un premier groupe de dauphins. L'appareil va pouvoir enregistrer toute la scène. Des cliques, des sifflements, les dauphins produisent de nombreux sons différents. Chacun a sa propre signification. Ce cétoscope est capable de capter l'ensemble de ces sons. Il permet ensuite de savoir avec précision d'où ils proviennent, quel dauphin est en tain de s'exprimer et comment réagissent les autres animaux autour. Tenter de comprendre la hiérarchie au sein de leur famille, ou encore leur rapport à l'homme, les scientifiques espèrent un jour percer ces secrets. À travers le monde, les dauphins comme de nombreux mammifères marins sont menacés par l'activité humaine. Mieux les connaître, c'est espérer mettre en place des actions plus efficaces et ciblées pour les protéger.