Dauphins : un sauvetage extraordinaire

Devant des centaines de touristes impuissants, un groupe de dauphins piégés par la marée basse. L'image est rare et interroge encore aujourd'hui. Pour les vacanciers présents, le jeudi 20 juillet, les premières minutes avaient pourtant l'air d'un spectacle. Vers quatorze heures, ils aperçoivent les dauphins plus proches de la côte que d'habitude. Un sauveteur saisonnier, Antoine Desprairies, est l'un des premiers à arriver sur place. À mesure que la marée descend, il se rend compte du nombre impressionnant de dauphins. Il prévient les secours et tente de contenir des vacanciers, parfois trop proches des dauphins. Mais c'est finalement la marée haute qui va les sauver. Pour les spécialistes, c'est la configuration des lieux qui a bloqué les dauphins. "Ils ont été piégés par des algues à marée basse", explique Thierry Bigot, correspondant côtes d'Armor - Réseau National Pellagis. Les associations rappellent qu'il est toujours préférable de ne pas toucher les dauphins et de prévenir les autorités. TF1 | Reportage K. Caignoux, K. Moreau, M. Monnier