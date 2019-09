David Martinon, un ambassadeur sous très haute protection à Kaboul

En Afghanistan, l'élection présidentielle est prévue le samedi 28 septembre 2019, mais elle n'est pas reconnue par les talibans. Les attentats se sont multipliés ces dernières semaines. Un climat d'insécurité totale qui est aussi devenu le quotidien de notre ambassadeur sur place. David Martinon a le poste le plus dangereux du Quai d'Orsay. Nous l'avons suivi pendant 48 heures, une vie en alerte permanente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.