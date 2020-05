David Rachline: "Nous sommes dans un territoire où la situation sanitaire s'améliore de jour en jour"

Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin prochain. David Rachline, maire (RN) de Fréjus, n'en sera pas concerné puisqu'il a été élu au premier tour. Que pense-t-il de la tenue de ce second tour ? Comment s'organise le déconfinement à Fréjus, notamment au niveau de la réouverture des écoles ? Quid de la saison touristique dans la ville ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.