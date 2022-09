De Balmoral à Windsor : l'adieu à la reine

Le cercueil de la reine Elizabeth II quittera le château de Balmoral, demain dimanche 11 septembre à onze heures, pour une première étape vers le petit village de Ballater. Le cortège sillonnera les Highland, afin que les Écossais puissent rendre hommage à la reine. Une première procession sur des routes sinueuses jusqu'à Abderdeen, avant un autre arrêt à Dundee. Puis direction Edimbourg, où le cercueil passera la nuit dans la salle de trône du Palais de Holyrood. Les premiers hommages débuteront le lundi 12 septembre. Les Britanniques seront invités à se masser sur le trajet entre le Palais de Holyrood et la Cathédrale Saint-Gilles. Une première cérémonie religieuse s'y déroulera en présence du roi Charles III et des membres de la famille royale. Le mercredi se tiendra la première grande parade de Buckingham vers le Palais de Westminster. C'est dans un même bâtiment que celui habité par le Parlement que les Anglais pourront venir se recueillir 23 heures sur 24, devant le cercueil et ce pendant quatre jours. La date des funérailles a été fixée au lundi 19 septembre. À midi, heure française, le corps d'Elizabeth II quittera le Palais de Westminster pour l'Abbaye. Plus de 2 000 invitées sont attendues à la messe. Ce sera un jour férié dans tout le pays et deux minutes de silence seront observées partout dans le royaume. À l'issue, la reine sera inhumée en privé au Château de Windsor, aux côtés de son mari. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Aragona, M. Scott