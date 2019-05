De Brest à Varna : voyage au cœur de l'identité européenne

À l'approche des élections européennes, partons à la rencontre des peuples européens afin de comprendre ce qui les a uni il y a plusieurs décennies. Le périple commence à Brest, au Nord-Ouest du pays, en passant par Bruxelles, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie et la Roumanie. Il se termine à Varna, sur les côtes de la Mer noire en Bulgarie. Pour ce voyage, il a fallu traverser 3 875 km, sept frontières et entendre six langues étrangères. Les Européens diffèrent quant à leur point de vue sur l'Europe mais n'en sont pas moins fiers de l'être. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.