De Buenos Aires à la Patagonie

Dans ce pays, même l'un des journalistes économique les plus écoutés commente l'actualité comme un match de football. Ici, il n'est pas rare d'apercevoir la course d'un ballon rond aux détours des quartiers comme dans celui de La Boca, au Sud de Buenos Aires. C'est le berceau du stade mythique de La Bombonera et du club de football Boca junior, où le joueur Maradona livra certains de ses exploits. Pour mesurer l'impact du football sur le peuple argentin et celui de Maradona, il fallait vivre ses obsèques. En Argentine, le football est presque une religion. Buenos Aires est la ville qui compte le plus de stades au monde. Il y en a près de 500. Pour ce pays, chaque rencontre internationale est un événement. Le football et le tango parlent le même langage. Cette danse trouve sa source à la fin des XIXe siècle. Ce sont les immigrés d'Europe qui l'ont imaginé, dans les bas-fond de Buenos Aires. Au début de la nuit, on découvre un lieu où se trouve réunis le foot et le tango, deux piliers de l'âme argentine. La plupart des danseurs ont moins de 30 ans. TF1 | Reportage S. Renoul