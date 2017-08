De Colette à Kate Moss, la tropézienne toujours à la mode  

Elle est synonyme de vacances et de soleil et se vend dans le sud de la France depuis 90 ans. Les sandales tropéziennes en cuir ont toujours la côte. La maison Rondini, l’un des principaux fabricants, en vend près de 13 000 paires par an. Un savoir-faire traditionnel et une qualité qui ont conquis le cœur de plusieurs grands noms comme la romancière Colette ou encore Kate Moss.