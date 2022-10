De jeunes fromagers qui travaillent à l'ancienne

À l'atelier de fabrication de Comté de Thoiria, tout est un peu resté dans son jus, ou presque. Le fromager, lui, est un peu plus jeune, 25 ans. Paco Jansen est le dernier fabricant de Comté à l'ancienne à maîtriser les méthodes ancestrales. Chaque matin, il fabrique une meule devant un public. La première étape est de transformer le lait en yaourt. Paco tranche ensuite le yaourt avec un drôle d'instrument. Il n'y a plus qu'à chauffer une vieille marmite en cuivre pour avoir du fromage. Le moment crucial de la fabrication, c'est la récupération des grains de comté pour le moulage de la meule. C'est une étape entre le fromager et la fromagère. La fabrication est presque terminée. Pour fabriquer une meule de 60 kilos, il utilise, là aussi, une presse à l'ancienne. On ne dirait pas comme ça, mais Amandine et Paco ont repris la fromagerie il y a seulement quelques semaines. Ils espèrent à l'avenir faire rayonner leur atelier et se faire une place dans le monde du comté. Entre les mains de ces deux jeunes, les traditions sont bien gardées. TF1 | Reportage N. Robertson, G. Martin