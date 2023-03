De la Bretagne à la Somme : les dégâts de la tempête

Un pont de mur d'un garage automobile s'est effondré sur le trottoir. Un homme et une femme âgés d'une trentaine d'années passaient devant au même moment. Ils ont été enseveli sous les parpaings. Polytraumatisés, ils ont été transférés à l'hôpital en état d'urgence absolu. Pourtant à Amiens (Somme), aucune alerte au vent n'avait été lancée tandis qu'en Bretagne l'alerte avait bien été donnée. Des rafales à 146 km/h ont été enregistrées. À Saint-Malo, ce vendredi matin, la marée haute tapait fort sur Sion. La mer s'est déchaînée et il fallait faire preuve de prudence. "Il faut faire très attention, car il y a des paquets de vagues. Certaines personnes ne se rendent vraiment pas compte de la violence de la mer", expliquent les habitants. Un peu plus à l'Ouest, le Finistère a été placé en alerte orange pour vagues submersives. Et justement une vague de 16m60 a été mesurée. Alors à Porspoder, les habitants pensent d'abord à ceux qui ont pris la mer. En Bretagne, près de 100 000 personnes ont été privées d'électricité. La situation se rétablit peu à peu depuis le milieu de cette après-midi. TF1 | Reportage M. Fiat, N. Hesse, C. Ebrel