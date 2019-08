De la mer à l'assiette : la palourde, la star de Vendée

A Beauvoir-sur-Mer, en Vendée, les vacanciers se mettent à la recherche des palourdes. La baie de Bourgneuf est effectivement l'un des sites les plus réputés du pays favorables à cette activité. Les pêcheurs aussi, de leur côté, s'adonnent à une course contre la marée pour en dégoter. Si les trouvailles des particuliers se limitent à trois kilos, les professionnels, eux, peuvent prélever jusqu'à cinquante par marée, grâce notamment à du matériel réglementé. Se mangeant facilement, la palourde figure sur toutes les cartes des restaurants de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.