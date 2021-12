De la mer à l'assiette : les huîtres, plats de fête par excellence

C'est dans un décor de carte postale qu'elles reposent toute l'année, au fond de la mer comme un trésor. Mais au creux de l'hiver, une huître se mérite. Il faut parfois affronter le mauvais temps et l'eau à dix degrés pour atteindre ce produit d'exception. Ce jour-là, les 25 ha de parc sont plongés dans la brume. Pour s'y retrouver, il faut se repérer sur la carte. Un jeu de piste minuté entre chaque marée. Un sprint avec dix tonnes par jour à récolter. Une fois ramassée, l'huître est à nouveau plongée dans l'eau pour être lavée et sélectionnée en fonction de son poids et de sa taille. Les huîtres choisies se retrouvent sur les étals où les clients se pressent déjà. Il faut compter entre six et sept euros le kilo sur un marché breton. Les huîtres cuites sont un plat méconnu. La première étape consiste les ouvrir. Ensuite, il faut les vider de toute leur eau avant de les garnir de beurre et d'échalote. Pour donner l'aspect croustillant du gratin, saupoudrez l'huître d'un peu de chapelure puis enfournez pendant six minutes à 220 degrés. TF1 | Reportage P. Géli, J. Dennié