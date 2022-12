De la neige en abondance en Lozère

Des vallées couvertes de blanc, un village enseveli sous la neige, voilà comment les Lozériens aiment voir leur paysage. Depuis samedi, la neige tombe en abondance, plus de dix centimètres recouvrent le sol. Alors, cette commerçante a sorti la pelle pour dégager sa devanture. Une météo hivernale et un temps frais qui tourne autour des deux degrés, de quoi faire sourire le fromager du marché, car les habitants optent plutôt pour des recettes réconfortantes. "Il faut prendre des forces et des calories. Donc, autant manger un peu gras", rapporte un client. Très vite, la neige s'intensifie et les routes doivent être dégagées par le passage d'une déneigeuse. Mais les gros flocons n'ont pas découragé ces deux promeneurs que l'on a croisés en pleine forêt. Pendant que certains profitent, d'autres continuent le travail. Avec ce temps, cet éleveur doit nourrir son bétail avec du nutriment. Heureusement, les vaches craignent assez peu le froid. Elles ont le cuir épais. Car la neige devrait continuer de tomber durant tout ce dimanche. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier