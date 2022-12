De la neige, même en plaine

Du blanc à perte de vue sur la campagne vendéenne, et ce n'est pas si fréquent dans la région en décembre. À Montaigu, c'est un peu Noël avant l'heure, surtout pour Bernard et Sophie qui décorent chaque année leur jardin. "Ça fait des années qu'on attendait ça, la neige plus les décorations de Noël. Donc, c'est magnifique", rapporte Bernard. D'ailleurs ce dimanche matin, difficile de résister à la bataille de boule-de-neige ou à une marche nordique matinale. En revanche, à Bourdainville (Normandie), où les températures sont restées négatives. Il a fallu gratter les pare-brises et marcher avec précaution sur des trottoirs verglacés. "Ça fait plaisir, mais en même temps... Bah, c'est gênant, parce qu'on ne peut pas sortir comme on veut", affirme un habitant. Sur la côte normande, la neige a surpris les habitants. À Quiberville, la plage a changé de couleur. D'autres chutes de neige sont attendues dans la journée, entre la Normandie et les Hauts-de-France. TF1 | Reportage C. Bayle, N. Hesse, J. Duong