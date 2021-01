De la Normandie au Cantal en passant par l'Île-de-France, la neige a commencé à tomber

Ce matin, la Normandie a été la première région à se réveiller sous les flocons, l'agglomération rouennaise côté ville et côté champs. Il faisait -1° C. Dans l'Eure, on observait deux centimètres de neige. Au Neubourg, cette dernière tombait par intermittence depuis le petit matin, mais elle n'a pas trop entravé la circulation. Plus au Nord, c'est d'abord le littoral qui a blanchi après une nuit froide et des gelées matinales. Les plages de Malo-les-Bains à Dunkerque et de Merlimont ont perdu leur couleur sable et aussi leurs promeneurs. Dans le Val-d'Oise par ailleurs, il fallait conduire prudemment sur un réseau secondaire tout blanc. Sur les grands axes en prévision, les agents de la voierie avaient passé la nuit à saler comme ici, dans les Yvelines, sur la très empruntée autoroute A13. Avant de se décaler vers le Grand Est, les flocons devraient tomber jusqu'en milieu d'après-midi. Les autorités appellent toutefois les automobilistes à la plus grande vigilance car des pluies verglaçantes pourraient succéder à la neige.