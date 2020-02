De la Terre à L'assiette : le chou-fleur, le produit star de l'hiver

Ce samedi, nous vous faisons découvrir un produit phare en hiver, le chou-fleur. L'essentiel de la production de ce légume se fait en Bretagne. Et là-bas, de la récolte à la cuisson, on sait y faire. Sur les étals du marché de Plougonvelin (Finistère), les têtes de choux-fleurs figurent en bonne place. Et même si les enfants n'apprécient pas toujours leur goût, il y a mille et une manières de le cuisiner pour changer la donne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.