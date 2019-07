De la Terre à L'assiette : le poivron, un incontournable de l'été

Ce 27 juillet 2019, nous vous faisons découvrir un produit incontournable de l'été, le poivron. Près de 30 000 tonnes en sont produites chaque année, notamment dans le Sud-ouest du pays. A Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, il se cuisine de différentes manières : farci, confiture, paella... Il faut savoir que sa couleur dépend de sa variété ou encore de sa maturité. En ce qui concerne le prix, il varie de deux à cinq euros le kilo sur les étals. Les restaurants apprécient particulièrement cet ingrédient facile à préparer, riche en minéraux et en vitamine C, mais également pauvre en calories. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.