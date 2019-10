De la Terre à L'assiette : les champignons, un véritable trésor automnal

Cette année 2019, les cèpes et les girolles sont répandus à profusion dans la forêt et sur les étals de marché. De quoi faire plaisir aux amateurs de champignons, qui ont déjà des idées de recettes plein la tête. La cueillette de ces produits de la nature requiert de la vigilance pour ne pas tomber sur les vénéneux. Mais pour les cuisiner, la simplicité est le mot d'ordre. Quant au prix, il faudra compter cinq euros le kilo pour les champignons de culture, contre 24 euros pour les sauvages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.