De Lyon à Mâcon : à la recherche de l'essence rare

C’est un dimanche pas comme les autres, où, loin de se prélasser au soleil, ils ont traqué les pompes à essence, scruté leur réservoir. Et la chasse au trésor commence dès 9 heures du matin. Il faut trouver du Sans-plomb avant tout le monde. Plus au Nord, dans le Mâconnais, nous étions accueillis par des cônes et des rubans. La plupart des stations-services sont fermées. Ce n’était pas simple alors pour un touriste hollandais de faire du tourisme. Puis, nous avons eu une lueur d’espoir dans un supermarché. Il y a bien du gasoil, mais il est limité à 30 litres par personne pour que tout le monde puisse se servir. Et pour les autres, il n’y a toujours pas de Sans-plomb. Il est 17 heures et nous n’avons toujours pas trouvé d’essence Sans-plomb. La délivrance est sur un air d’autoroute au Nord de Mâcon. Pour en trouver, ils ont fait 30 à 40 kilomètres. Toute la fin de journée, l’air d’autoroute a connu une affluence digne d’un jour de grand départ. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi