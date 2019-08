De moins en moins de vétérinaires en milieu rural

C'est une nouvelle source d'inquiétudes pour les agriculteurs. Ceux qui soignent leurs bêtes désertent les campagnes. L'Hexagone en compte plus de 18 000 de vétérinaires, mais seulement 4 000 exercent en zone rurale. Ils sont de moins en moins nombreux, passent de plus en plus de temps sur les routes, et ne comptent parfois plus leurs heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.