De New York à Palm Beach, le retour des dents de la mer !

En plein week-end prolongé, c’est la panique que cette plage bondée de Floride. Les baigneurs se précipitent hors de l’eau, un requin vient de faire son apparition. Et ces derniers jours, ces scènes se multiplient. Cette ville est même devenue l’endroit du monde qui concentre le plus grand nombre de morsures de requin, soit seize rien qu’en 2022. Plus étonnants, de nombreux squales sont aperçus plus au nord. Depuis les années 1830, il n’y a eu que 20 attaques de requins dans l’État de New York. Cette semaine, il y a eu quatre. Comment expliquer cette recrudescence ? L’État vient d’investir un million d’euros pour renforcer la surveillance des plages par drone. Grâce à cela, la semaine dernière, un bond d’une cinquantaine de requins a été repéré à 200 mètres du rivage. Avec le changement climatique qui augmente la température de l’océan, les autorités s’attendent à ce que la situation exceptionnelle en matière d’attaque de requins cet été devienne la norme ces prochaines années. TF1 | Reportage A. Monnier, S. Roland