De nombreuses communes rurales s'équipent de caméras de sécurité

La Chaize-le-Vicomte, commune rurale de 4 000 habitants, est fière d'être à l'épicentre de la Vendée. Ici, la vie est douce et la mairie tient à préserver cette tranquillité. Alors, elle vient de sauter le pas et a décidé d'installer neuf caméras. Ce projet représente 50 000 euros d'investissement. L'insécurité ne court pas les rues, mais le maire, Yannick David, veut prendre les devants. "Ce n'est pas répressif, mais curatif. Je crois que la tranquillité n'a pas de prix même dans les petites communes de notre taille", explique-t-il. Une politique de précaution qui peut sembler excessive, mais les habitants qu'on a croisé la soutiennent. "On a déjà eu des tentatives de cambriolage, donc je pense que ça sera bien" ; "J'espère que ça va rassurer certains", lancent des riverains. De plus en plus de petites communes font ce choix. La SN20, entreprise qui déploie des caméras, voit ses commandes se multiplier. La vidéoprotection n'est plus réservée aux grandes villes. Elle attire, car en 2006, 436 communes sont équipées de caméras, contre plus de 6 000 en 2020.