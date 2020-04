De nombreux contrôles de police sur les routes pour vérifier que les Français ne partent pas en vacances

Ce vendredi 3 avril 2020, les contrôles se sont multipliés sur les routes pour le début des vacances de Pâques. Les bagarres sont en place depuis ce matin sur les principaux axes routiers. Il fallait avoir une version solide à offrir aux policiers pour pouvoir se déplacer. Une forte présence policière a aussi été constatée devant les gares. Il était impossible d'y entrer sans être contrôlé. Cent soixante mille policiers et gendarmes sont mobilisés. Au total, 426 000 contrôles ont été réalisés aujourd'hui. Ils poursuivront jusque dans la nuit de samedi à dimanche.