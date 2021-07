De nouvelles intempéries touchent une partie de la Belgique

Ce dimanche matin, la rue principale est toujours méconnaissable dans le centre-ville de Dinant (Belgique). Routes défoncées et canalisations arrachées, presque rien n'a résisté à la puissance de l'eau. Samedi soir vers 19 heures, un torrent a dévalé la rue en moins de 30 minutes. Sur son passage, il a emporté des pans entiers de routes et a balayé des dizaines de voitures. L'évacuation de ces dernières a pris toute la nuit. Un peu plus bas, au même moment, une restauratrice a vidé sa cave inondée. Elle était à l'intérieur du restaurant, impuissante face à la catastrophe. Heureusement, les dégâts sont uniquement matériels. Un peu plus loin, même scénario à Bouvignes-sur-Meuse. L'orage a frappé très fort, jusqu'à un mètre d'eau. Une semaine après les terribles inondations, Namur capitale de la Wallonie, a de nouveau été touchée. Dans une épicerie, on constate dix centimètres de boue sous les chaussures. Après les dégâts de la semaine dernière, cette fois encore, tout est à jeter.