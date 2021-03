De nouvelles manifestations prévues au Sénégal

En plein centre-ville de Dakar, tous les moyens sont bons pour disperser la foule. Ousmane Sonko, le principal opposant du pays, est accusé de viol. À l'intérieur d'une université, ses partisans dénoncent un coup monté. Mercredi, il était sous l'acclamation de ses supporters, alors qu'il s'est rendu au tribunal où il est convoqué. Quelques heures plus tard, il est placé en garde à vue. Ce dimanche, Ousmane Sonko est toujours en détention. L'arrestation de ce candidat antisystème a embrasé le Sénégal et a fait éclater la colère d'une partie de la population, qui voit sa situation économique se dégrader. Ces derniers jours, on voit à Dakar des scènes de pillage inhabituelles. Parmi les cibles figurent des entreprises françaises. Certains opposants accusent Paris de soutenir le président Macky Sall pour des raisons économiques. Le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français d'éviter les déplacements.