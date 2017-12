De passage à Paris, Barack Obama rencontre Emmanuel Macron

L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, est arrivé à Paris dans la nuit du vendredi 1er décembre. Il est venu pour donner une conférence ce samedi après-midi. Après avoir rencontré la maire de Paris Anne Hidalgo, il doit également déjeuner avec le président français Emmanuel Macron et son épouse à l'Élysée avant de s'entretenir avec François Hollande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.