De plus en plus de Britanniques investissent dans l'immobilier en Dordogne

S'il y a bien une région où le Brexit était attendu avec inquiétude, c'est la Dordogne. Elle accueille une partie des 144 000 résidents britanniques dans l'Hexagone. On a pendant un temps cru qu'ils allaient rentrer au pays, la vente des maisons y est pourtant repartie à la hausse. Les demandes venues d'outre-Manche atteignent près de 15% ces dernières semaines, selon un agent immobilier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.