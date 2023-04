De plus en plus rares : où sont passés les tourteaux ?

Après treize heures en mer, un seul tourteau péché. Il sera pour Patrick, pêcheur, une petite victoire. Il a bravé la tempête pour espérer en trouver. Yannick Larsonneur, patron pêcheur du bateau Flipper III, dans le Finistère, est le mieux placé pour en parler. Il y a encore deux ans, le crabe représentait 50% de son chiffre d'affaires. Et c'est le cas partout dans le Finistère. En cinq ans, les captures de tourteaux ont été divisées par trois, passant de 6 000 à moins de 2 000 tonnes par an. Conséquences, sur les étales, les prix ont bondi à tel point que Thomas Le Gall, propriétaire d'une poissonnerie à Landerneau (Finistère), a décidé d'arrêter d'en proposer. Difficile pour les clients de ne pas le remarquer. Ils sont obligés pour le moment de se tourner vers sa cousine, l'araignée. Mais alors pourquoi le tourteau est-il devenu si rare ? Martial Laurans, spécialiste de l'exploitation des grands crustacés à Ifremer, écarte la piste de la surpêche. L’une des hypothèses est la présence dans l'eau d'un parasite. Selon lui, ce dernier se développerait d’une manière plus importante à cause du changement climatique. Une situation préoccupante, qui menacerait directement l'activité d'une dizaine de bateaux dédiés à la pêche au large de gros crustacés. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaître, R. Cann