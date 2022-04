De ringard à tendance : un succès en 4 couleurs

À la sortie de ce collège, il suffit de jeter un œil dans quelques trousses pour s'en rendre compte. Le bon vieux stylo 4 couleurs est loin d'être démodé. Des couleurs, des styles de plus en plus recherchés, à tel point qu'ils font l'objet de vol dans la cour de récréation. Alors pourquoi une telle fascination pour un stylo crée il y a 52 ans ? D'abord, parce que depuis 1970, le concept n'a tout simplement jamais changé. Et puis ce n'est qu'en 2010 que la marque a choisi de varier les couleurs. Elle tente alors le vert pomme. Succès immédiat. Depuis, chaque année, elle sort une vingtaine de nouveaux modèles. Céline Dubois et son père en font la collection. Dans leurs classeurs, plus d'un millier de stylos. Des modèles parfois très rares, alors la collectionneuse a trouvé une petite astuce. "J'ai toujours une trousse avec quelques stylos pour faire des échanges. C'est toute une stratégie pour pouvoir avoir des stylos qu'on n'a pas", s'est-elle confiée. Et le fameux stylo 4 couleurs se trouve désormais là où on l'attend le moins. Dans une bijouterie en plein cœur de Paris, ils sont bien protégés dans leur vitrine. Compter 300 euros pour chacun des trois stylos conçus en bronze. Et un exemplaire en or est serti de plus de 200 diamants pour une valeur de 24 500 euros. Le 4 couleurs n'a pas fini d'attirer les convoitises. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Lecointe, J. Berville