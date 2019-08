Deauville : des chevaux qui valent de l'or

Les chiffres sont éloquents. En moyenne, le prix d'un yearling est de 280 000 euros. Un cheval pur-sang, pas encore monté par l'homme et destiné à la course. Des ventes ont lieu ce dimanche à Deauville. Leur enjeu est considérable aussi bien pour les acheteurs que pour les éleveurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.