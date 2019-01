Débat national : les maires ruraux en première ligne

Le débat national est l'une des réponses du gouvernement au mouvement des "gilets jaunes". Cette grande concertation commence le 15 janvier 2019, mais déjà, des milliers de petites communes ont ouvert des cahiers de doléances pour recueillir la parole de leurs administrés. Reportage dans le Rhône et dans la Drôme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.