Débordements des casseurs à Reims : des moyens policiers insuffisants ?

La ville de Reims était l'un des principaux rendez-vous des Gilets jaunes samedi 18 mai. Des dégradations ont à nouveau été commises, et les casseurs ont endommagé une vingtaine de commerces. Selon le maire de la ville, le dispositif policier aurait dû être renforcé. Les élus et les habitants sont désespérés de la récurrence de cette violence.