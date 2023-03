Débordements et violences : le difficile maintien de l'ordre

Ce sont les spécialistes du maintien de l'ordre. Les gendarmes mobiles et les CRS sont ultra-sollicités depuis les premières manifestations contre la réforme des retraites. Au dépôt de carburant de Fos-sur-Mer, les CRS peuvent le matin, être déployés face aux grévistes et de l'après-midi jusqu'à tard le soir, être envoyés en ville pour encadrer une manifestation. Un rythme intense qui commence à peser d'après un policier. Les interventions sont plus nombreuses et plus risquées. Dans les manifestations à Paris le jeudi 23 mars, quatorze policiers et gendarmes ont été envoyés à l'hôpital. La mission première des forces de l'ordre est d'encadrer et de protéger les manifestations. Mais ils font aussi régulièrement face à des bandes de casseurs, se placent devant le cortège et forment ce que l'on appelle les blacks blocs. Depuis une semaine, les interventions continuent même après les manifestations. Dans les grandes villes, des petits groupes, surtout de jeunes, se réunissent et donnent beaucoup de fil à retordre au service de sécurité. Les effectifs sont sous tension, alors les autorités déploient des renforts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Prevost, P. Lefrancois