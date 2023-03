Débordements : qui sont ces manifestants violents ?

Aucun rassemblement n'a été autorisé dans le secteur de la Concorde. Ce samedi à Paris, 4 000 manifestants se sont réorientés vers la place d’Italie dans le treizième arrondissement selon la police, avec beaucoup de jeunes, calmes et déterminés. Et après le départ des manifestations, l’apparition de la violence. Face à eux, un dispositif sécuritaire très étoffé, aux réactions parfois gratuites et un peu fébriles, compte tenu de protestataires majoritairement pacifiques. Mais dans le cortège, il y a aussi des radicaux sportifs qui se sont bien équipés, notamment contre les gaz lacrymogènes. Ils ont choisi de poursuivre leur action malgré la dissolution de la manifestation annoncée par les syndicats. Ils ont aussi laissé quelques slogans typiques de l’ultra-gauche. Il n’y a pas eu de dégâts spectaculaires, hormis des panneaux publicitaires ou des feux de poubelles éteints par des pompiers, brièvement empêchés d'intervenir. Selon la préfecture, il y a eu 122 interpellations dans la soirée. Le calme est revenu vers 22h30. TF1 | Reportage S. Santicchi, L. Koceir, S. Mourava