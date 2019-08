Début des vendanges en Champagne : un cru de bonne qualité ?

Les très fortes chaleurs de l'été ont affecté le cycle végétatif des vignes en Champagne. Ce 31 août 2019, les vendanges ont débuté sur quelques parcelles, soit environ quinze jours plus tôt qu'il y a trente ans. À Balnot-sur-Laignes, dans l'Aube, la récolte se fait à la main pour préserver les grappes. Cette année, malgré les 15% de pertes prévues sur les cépages de Chardonnay, Meunier ou Pinot, les viticulteurs bénéficieront d'un cru de bonne qualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.