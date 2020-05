Début du déconfinement : quels critères seront-ils pris en compte ?

Le déconfinement ne sera mis en œuvre que si un certain nombre d'indicateurs sont au vert. La circulation du virus est le premier critère utilisé pour le préparer. Cet indicateur se base sur le nombre de passages aux urgences pour suspicion de coronavirus. Il ne s'agit pas de cas avérés, mais surtout, il tient compte uniquement des données hospitalières. Deuxième critère, les capacités hospitalières en réanimation. Enfin, les tests de détection devront être opérationnels pour le 11 mai.