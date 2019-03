Décès d'Agnès Varda : disparition d'une pionnière

Cette femme avait trouvé sa place dans un monde d'hommes. Agnès Varda s'est éteinte ce vendredi 29 mars 2019 à l'âge de 90 ans. Cette réalisatrice à la renommée internationale a reçu un Oscar d'honneur en 2017. Cette grande professionnelle doublée d'une personnalité hors norme vivait et travaillait au cœur de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.